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02 октября, 07:13

Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ночь на 2 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до 3,2 градуса, а в Бутове – до 1,8 градуса. В Подмосковье зафиксированы заморозки. Температуру ниже нуля зарегистрировали в Мелихове (минус 0,1 градуса), Новом Иерусалиме (минус 1,2 градуса), Клину (минус 1,2 градуса) и Подмосковной (минус 1,5 градуса).

В течение дня в столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Днем воздух в Москве прогреется до 11–13 градусов, а в области – до 9–14 градусов.

Скорость северного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 760 миллиметров ртутного столба.

В Москве начали давать тепло в связи с грядущими заморозками

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