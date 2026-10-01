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01 октября, 15:41

Общество

Суббота станет самым холодным днем недели в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Дневная температура воздуха в субботу, 3 октября, в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, что станет минимальным значением за неделю. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков", – рассказали синоптики.

Также в Гидрометцентре добавили, что с воскресенья, 4 октября, температура воздуха начнет повышаться. Однако уже с 5-го числа в столичном регионе местами пройдут небольшие дожди.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, октябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха будет выше на 0,5–1,5 градуса, а осадков выпадет меньше обычного – 85–95% от нормы. Самым теплым периодом месяца станет вторая пятидневка.

При этом ранее сообщалось, что заморозки ожидают москвичей и жителей столичного региона уже в ночь на 4 октября. В условиях малооблачной антициклональной погоды температура в это время может опуститься до минус 3 градусов.

Антициклон принес в Москву похолодание

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