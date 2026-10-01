В "Мосбилете" рассказали о самых интересных премьерах октября в театрах столицы

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Сервис "Мосбилет" рассказал о самых интересных премьерах октября в театрах столицы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Новые постановки представят шесть площадок: Театр имени Н. В. Гоголя, Театр на Трубной, театр "Центр драматургии и режиссуры", Театр Стаса Намина, "Покровка.Театр" и Театр Терезы Дуровой.

Театр имени Гоголя приурочил премьеру спектакля "Обыкновенное чудо" по одноименной пьесе Евгения Шварца к 130-летию со дня рождения драматурга. Постановка предлагает зрителям поразмышлять над отношениями мужчины и женщины.

"Для меня эта история не только сказка, но и исследование взаимоотношений двух людей", – поделился режиссер Павел Пархоменко.

Сам Шварц посвятил произведение жене Екатерине Ивановне и запечатлел ее черты в образе Хозяйки.

Роли исполнят Дмитрий Высоцкий, Любовь Константинова, Евгений Пуцыло, Марьяна Эпинатьева, Сергей Муравьев и другие. Ближайшие показы состоятся 10 и 24 октября.

Театр на Трубной представит музыкальный спектакль "Шаляпин", посвященный Федору Шаляпину, который прошел путь от юноши из крестьянской семьи до самого востребованного исполнителя на лучших сценах мира.

В постановке прозвучат отрывки из воспоминаний артиста, стихи его современников и музыка, с которой была неразрывно связана его жизнь. Режиссер Михаил Уманец рассказал, что актеры разыгрывают истории из биографии Шаляпина, примеряя на себя образы Максима Горького, Саввы Мамонтова, Бориса Кустодиева и даже Мэрилин Монро.

Роли исполняют Максим Маминов, Екатерина Гришаева, Максим Мальцев, Елизавета Карякина, Екатерина Лисицына и другие. Ближайший показ состоится 17 октября.

Театр Терезы Дуровой отметит 205-летие со дня рождения Николая Некрасова премьерой спектакля "Некрасов", действие которого разворачивается в последние часы жизни поэта. Художественный руководитель театра и его главный режиссер Тереза Дурова отметила, что для нее важно "не соревнуясь со школой, а скорее дополняя ее своими театральными методами, сделать все возможное, чтобы молодое поколение вновь обрело русских гениев".

Для создания спектакля Дурова работала с фондами Мемориального музея-квартиры Н. А. Некрасова, входящего в состав Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

Роли исполняют Владимир Седлецкий, Сергей Батов, Андрей Батов, Дарья Лукьянченко и другие. Ближайшие показы состоятся 2 и 21 октября, а также 26 ноября.

Театр Стаса Намина представит спектакль "8 любящих женщин" по пьесе Робера Тома. Действие разворачивается в канун Рождества: восемь женщин из трех поколений одной семьи собираются в загородном доме, занесенном снегом. Идиллия рушится, когда в кабинете обнаруживают тело хозяина дома. В ходе расследования героини постепенно сбрасывают маски.

Режиссер Ольга Терехун делает акцент на контрастах – от легкого юмора до острых драматических переживаний. Постановку отличают яркие эксцентричные костюмы, насыщенный свет и динамичная хореография.

Роли исполняют Вера Зудина, Надежда Бодрова, Ирина Лахновская, Эмили Гамбрилл, Карина Колитинова и другие. Ближайшие показы состоятся 15 октября и 19 ноября.

Литературной основой спектакля "Одна абсолютно счастливая деревня" на сцене театра "Центр драматургии и режиссуры", входящего в состав театра "Ленком Марка Захарова", стала одноименная повесть Бориса Вахтина 1965 года. В произведении пасторальные мотивы соседствуют с трагическим изломом истории, а безмятежный деревенский быт оказывается сметен войной.

Режиссер Вацлав Дембовский превращает рассказ о деревне в многослойное художественное переживание.

"Это спектакль о том, что человек, даже когда вокруг рушится мир, способен оставаться частью природы, дышать с ней заодно и любить", – сказал он.

Повесть Вахтина построена по принципу аккумуляции эпизодов: автономные сцены поэтапно формируют целостный художественный образ. Хронология охватывает годы коллективизации, Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Роли исполняют Анастасия Пронина, Виталий Васильев, Виктор Сапелкин, Мария Репина, Регина Азгамова и другие. Ближайший показ состоится 13 ноября.

Пространство "Покровка.Театра" представит спектакль "Поклонники и таланты" по пьесе Александра Островского. Это история молодой актрисы провинциального театра Саши Негиной, которая мечтает о большой сцене.

"Хотя пьеса написана в 1881 году, если ее перечитать сегодня, становится ясно, что за почти полтора века многое так и не изменилось. Вопросы таланта и денег, актрис и поклонников, мечты и обстоятельств, честности и выбора – все они остаются актуальными", – отметила исполнительница роли Смельской Анастасия Байкаева.

Режиссер Степан Даниловых постарался максимально сохранить тональность драматургии Островского, подчеркнув ее с помощью света, музыки и хореографии. Показы состоятся 9 и 10 октября.

Вместе с тем "Мосбилет" ранее подготовил подборку концертов и музыкальных спектаклей на октябрь. Например, 5 октября в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой состоится "Вечер неаполитанских песен". А 24 октября в центре культуры и искусства "Меридиан" представят мюзикл "Остров сокровищ" по роману Роберта Льюиса Стивенсона.