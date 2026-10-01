Сервисы mos.ru делают благотворительность доступной в несколько кликов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве расширяются возможности цифровой благотворительности: горожане могут переводить средства нуждающимся через сервис на mos.ru, а также участвовать в волонтерских проектах через ресурсный центр "Мосволонтер". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Эти два цифровых продукта дополняют друг друга, обеспечивая комплексную поддержку. Пользователи могут выбрать подходящий формат – от помощи детям-сиротам в обретении семьи и поиска доноров для трансплантации костного мозга онкобольным взрослым до передачи еды животным. Сервис на mos.ru предлагает 9 категорий, а сайт "Мосволонтера" – свыше 10 направлений.

Для пожертвования необходимо выбрать программу и указать сумму. Есть и опция "Помочь всем", которая распределяет средства поровну между всеми организациями в выбранной категории.

Для регулярной поддержки предусмотрен автоплатеж: его можно подключить после авторизации и первого перевода, выбрав необходимую периодичность и сумму. Также есть возможность открыть свой сбор в поддержку благотворительных программ определенной категории и поделиться ссылкой с другими.

Чтобы стать волонтером, нужно пройти регистрацию на сайте центра "Мосволонтер", определиться с направлением и выбрать подходящее мероприятие для участия. Все желающие могут пройти бесплатные ознакомительные курсы. Участники получают электронную книжку, где учитывается время помощи и опыт, что может быть полезно при поступлении в вуз или трудоустройстве.

В сервисе "Моспитомец" на mos.ru есть отдельный раздел, посвященный помощи бездомным животным. Он содержит информацию о том, что необходимо городским приютам и как можно взять питомца домой.

Ранее сообщалось, что участники акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" направили на благотворительность более 118 миллионов рублей. Горожане помогли людям с серьезными заболеваниями, детям, бездомным животным, поддержали экологию и науку.