Минпросвещения РФ создаст перечень игрушек для детсадов к 1 сентября 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Минпросвещения России создаст перечень средств обучения и воспитания для детских садов, включая игры и игрушки, к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, перечень появится в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). Он подчеркнул, что работа опирается на запросы самих воспитателей, которые обозначили такую потребность.

В рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств. Работа ведется при участии советника президента России Елены Ямпольской.

Ранее министерство просвещения утвердило перечень мероприятий, которые рекомендовано включить в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на предстоящий учебный год.

В список вошли акции и события, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.