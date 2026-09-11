Знак качества "Родная игрушка" станет рекомендацией для продукции в детские сады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые работы Всероссийского конкурса "Родная игрушка" получат знак качества, который позволит использовать их для оснащения дошкольных учреждений, сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на заседании оргкомитета конкурса в Национальном центре "Россия".

Он пояснил, что знак качества "Родная игрушка" получает любая игрушка, которая прошла содержательную экспертизу и признана достойной быть в руках ребенка. Обладатели знака будут иметь похожие с финалистами конкурса привилегии.

Глава общества "Знание" подчеркнул, что таких работ будет подавляющее большинство. Как напомнил Древаль, по поручению президента ведется большая работа в части вообще пересмотра требований к государственным и муниципальным закупкам в детские сады с точки зрения содержательной экспертизы. Он отметил, что детские сады можно будет оснастить "огромным количеством игрушек".

Второй сезон конкурса "Родная игрушка" в 2026 году реализуется обществом "Знание" совместно с "Движением первых". Конкурс проводится по поручению президента РФ в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Этот сезон стал целевым и посвящен созданию игр и игрушек для системы дошкольного образования.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило перечень мероприятий, которые рекомендованы для включения в календарный план воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на предстоящий учебный год. В список вошли акции и события, посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню наставника, Дню защиты животных, Дню российской науки и другим памятным датам.

