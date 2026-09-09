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09 сентября, 12:25

Город

В Москве возвели 40 объектов образования с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве с начала этого года возвели 40 образовательных объектов общей площадью более 330 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он указал, что среди них – 26 детских садов и 14 школ. Они появились в 22 районах во всех столичных округах. Их смогут посещать 5,4 тысячи дошкольников, а также 11,4 тысячи школьников.

Социальные объекты появляются рядом с новостройками и транспортной инфраструктурой. Это позволяет посещать учреждения недалеко от дома.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о новой школе в Покровском-Стрешневе. Раньше на ее месте находился Тушинский аэродром. Здание площадью 22,5 тысячи "квадратов" включает три этажа и раздельные блоки для ребят помладше и постарше. Там есть IT-полигон, лаборатории, кабинет для изучения робототехники, зал для лекций.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, специалисты контролировали возведение всех зданий и провели свыше 250 проверок. После этого были оформлены заключения об их соответствии всем требованиям.

Ранее в районе Внуково появилась школа на 2,1 тысячи мест. Корпус включает четыре этажа и находится на улице Бориса Пастернака. Прилегающая территория благоустроена, там сделали спортивные площадки и места для спокойного отдыха.

Мэр Москвы рассказал о новой школе в районе Внуково

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