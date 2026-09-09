Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар на складе в подмосковном Щелкове полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара. По предварительным данным, склад мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем.

Двухэтажный склад, который расположен на Заводской улице, а также открытая площадка с готовой пластиковой продукцией воспламенились утром 9 сентября. Позднее пожар был локализован на площади 1 800 квадратных метров.

Ликвидация огня осложнялась высокой пожарной нагрузкой. В частности, на первом этаже был расположен металлопрокат, ткацкая мастерская, производство мебели и склад легковоспламеняющихся жидкостей. При этом во время тушения пламени произошло частичное обрушение здания.

В результате случившегося погибли 2 человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

