Кремль не получал информацию о настроениях Киева после прошедших переговоров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва не получала информацию о настроениях Киева по итогам прошедших переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет", – сказал он, отвечая на вопрос, передавали ли с Украины какие-либо сигналы после визита переговорщиков.

Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем вернулись в США.

После визитов в Россию и на Украину Кушнер рассказал о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров. В свою очередь, Песков уточнял, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций с Вашингтоном и Киевом.