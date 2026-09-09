09 сентября, 18:48Политика
Кремль не получал информацию о настроениях Киева после прошедших переговоров
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва не получала информацию о настроениях Киева по итогам прошедших переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет", – сказал он, отвечая на вопрос, передавали ли с Украины какие-либо сигналы после визита переговорщиков.
Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем вернулись в США.
После визитов в Россию и на Украину Кушнер рассказал о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров. В свою очередь, Песков уточнял, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций с Вашингтоном и Киевом.
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