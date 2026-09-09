Минпромторг РФ поддержал повышение доступности льготных автокредитов для многодетных

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Минпромторг России поддержал предложения о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости машины. Об этом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметила депутат, ведомство разработало поправки, отменяющие лимит в 2 миллиона рублей, ранее ограничивавший применение федеральной скидки. В результате семьи получат возможность приобретать транспортные средства любого ценового сегмента, при этом размер государственной поддержки будет увеличиваться соразмерно стоимости автомобиля.

Кроме того, предлагается разрешить объединять федеральную скидку с региональным материнским капиталом или иными мерами поддержки, действующими в субъектах. Как отметила Кузнецова, это существенно увеличит реальную помощь каждой семье.

Депутат напомнила, что в стране насчитывается почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются около 9,5 миллиона детей. Она отметила, что принятые решения – это практический шаг к реализации принципа семейноцентричности, о котором говорил Владимир Путин.

При этом, с ее слов, это лишь первый шаг: необходимо добиваться большей доступности автотранспорта, решать вопросы льгот при проезде по платным дорогам и другие.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести дополнительные льготы для многодетных семей при покупке мощных автомобилей. Она объяснила, что такое транспортное средство обходится дороже, чем, например, семиместная машина с небольшим количеством лошадиных сил. Поэтому семьям с несколькими детьми, которые нуждаются в таком авто, необходима поддержка со стороны государства.