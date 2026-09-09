Собянин: в создании поездов для метро участвуют более тысячи предприятий России

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В создании современных вагонов метро, электропоездов и трамваев участвуют около тысячи предприятий и 120 тысяч человек по всей России. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совместного с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах.

По словам градоначальника, столичное метро – это ключевой двигатель модернизации российского транспортного машиностроения. А завод "Метровагонмаш" – основной производитель вагонов для Московского метрополитена с момента его открытия в 1935 году.

Предприятие входит в четверку крупнейших поставщиков вагонов метро в мире. Более 10 тысяч вагонов мытищинского завода ежедневно перевозят свыше 16 миллионов пассажиров в 19 метрополитенах 11 стран. Доля продукции для московского метро составляет порядка 60–70% от общего объема производства. За время сотрудничества с Москвой предприятие выпустило более 7 тысяч вагонов.

Конструкторы АО "ТМХ" за девять десятилетий разработали свыше 40 типов и модификаций вагонов метро. Сейчас производственная мощность "Метровагонмаша" – более 800 вагонов в год. Флагман предприятия – поезда "Москва-2026". Все новые вагоны обслуживаются по контрактам жизненного цикла.

Собянин подчеркнул, что каждый созданный сегодня поезд – результат совместной работы российских предприятий. У завода широкая сеть поставщиков комплектующих из разных регионов. Стабильный заказ Москвы позволит развиваться предприятию и его партнерам в ближайшие десятилетия.

Ранее Собянин сообщил, что столичное метро после 2030 года планируется продлить в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского городского округа. Предварительно, семь линий метро выйдут за пределы МКАД и свяжут столицу с крупнейшими городскими округами Подмосковья.

