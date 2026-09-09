Повесть Достоевского "Белые ночи" покорила молодежь по всему миру благодаря TikTok

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Повесть Федора Достоевского "Белые ночи" стала мировым бестселлером среди читателей поколения Z благодаря вирусной популярности в социальной сети TikTok. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV со ссылкой на агентство AFP.

Пользователи находят отклик в образе одинокого Мечтателя. По словам 27-летнего литературного блогера Марсело Ногейры, это типаж, в котором многие молодые люди сегодня узнают себя. Романтическая история героя, гуляющего по улицам Петербурга, захватила сердца читателей по всему миру.

Эффект TikTok отразился на продажах. По данным бразильского издательства Editora 34, в 2025 году продажи книги подскочили на 463%, а в 2026 году тренд обещает новый рекорд. "Белые ночи" также стали бестселлером в Великобритании и Испании.

Успех повести подтолкнул интерес и к другим произведениям Достоевского: продажи романа "Преступление и наказание" выросли на 53%.

Заключительная фраза повести – "Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?" – стала одной из самых цитируемых в соцсетях. Как отметила российская писательница Екатерина Квитко, молодым людям на Западе особенно близка история одинокого героя, который ищет опору в любви.

Ранее СМИ писали, что по библиотекам Европы прокатилась волна краж русских книг. Инциденты зафиксированы в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. Отмечалось, что неизвестные охотятся за произведениями Александра Пушкина, Николая Гоголя и других классиков.