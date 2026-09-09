В Китае женщина отсудила у сына 30 тысяч долларов за воспитание внучки

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Суд в китайском Шанхае обязал мужчину выплатить матери 30 тысяч долларов за то, что она почти 15 лет самостоятельно заботилась о его дочери. Об этом сообщает Seoul Economic Daily со ссылкой на решение суда района Сунцзян.

Женщина по фамилии Сюй подала иск к сыну после того, как тот перестал участвовать в воспитании своего ребенка. В 2014 году, после развода сына, четырехлетняя внучка осталась жить с бабушкой. Мужчина вскоре женился повторно и переехал, а все повседневные заботы о девочке легли на пожилую женщину.

На протяжении последующих лет Сюй оплачивала питание, лечение, образование и другие расходы внучки. В итоге она заявила, что больше не может нести такую финансовую нагрузку, поэтому обратилась в суд, обвинив сына в невыполнении родительских обязанностей.

Изначально женщина требовала компенсацию в размере 53 тысяч долларов. Сын, в свою очередь, утверждал, что в тот период зарабатывал около 500 долларов в месяц и помогал дочери по мере возможности. В результате стороны заключили мировое соглашение: мужчина обязался выплатить матери 30 тысяч долларов.

Ранее в китайской провинции Хэнань суд заставил женщину по имени Ню На извиняться перед мужем и его любовницей. Женщина узнала об измене супруга, поэтому, желая отомстить, начала размещать в соцсетях публикации с ироничными комментариями в адрес мужа и его любовницы. Например, в одной из публикаций она рассказала об измене и обозначила, где мужчина работает.

В итоге он подал судебный иск и выиграл. В течение 15 дней Ню На должна была публиковать в Сети извинения, которые проверяла инстанция.

