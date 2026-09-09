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09 сентября, 14:32

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московское метро после 2030 года планируют продлить в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского городского округа. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения завода "Метровагонмаш" в Мытищах совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"Это сложный, емкий проект, но я уверен, что у нас все получится, как и получались и предыдущие проекты. <...> Мы с Андреем Юрьевичем давно работаем над созданием таких сквозных системных проектов, которые бы оказывали положительное воздействие на развитие в целом агломерации. Подписывали и реализовали соглашения по водоснабжению, электроснабжению, социальным вопросам, здравоохранению, образованию и так далее. У нас множество проектов, которые реально объединяют наши два самых крупных в России региона. И самый важный проект – это развитие транспортной системы", – сказал Собянин.

Воробьев, в свою очередь, отметил, что ключевая задача – сделать так, чтобы большой Московский регион был комфортным для жителей.

"Нет человека в Мытищах, Балашихе, Ленинском городском округе, Химках, который бы не хотел иметь дополнительную возможность заезда, выезда из города", – добавил он.

По предварительным планам, семь линий метро выйдут за пределы МКАД и свяжут столицу с крупнейшими городскими округами Подмосковья. В зоне обслуживания метро окажутся около трети жителей области.

В рамках программы следующего десятилетия также предусмотрено развитие метро в ТиНАО, в том числе строительство станций в Щербинке. Всего до 2035 года в Москве и Подмосковье планируют открыть около 35 новых станций, 12 из них разместятся непосредственно в области.

Новые участки метро должны сделать транспорт доступнее примерно для 2 миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Ожидается, что ими будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки.

Сейчас за пределами Москвы работают две станции столичного метро – "Мякинино" Арбатско-Покровской линии и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии.

Собянин отметил, что Москва и область фактически образуют единую агломерацию с населением около 20 миллионов человек. По его словам, развитие транспортной системы остается одним из ключевых совместных проектов двух регионов.

Ранее Собянин и Владимир Путин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Станции оснащены биометрией, 4G и 160 цифровыми табло.

По Рублево-Архангельской линии запустили поезда "Москва-2026"

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