Инфляция в России составила 0,05% в период с 1 по 7 сентября

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Потребительские цены в России за неделю с 1 по 7 сентября выросли на 0,05% после дефляции в 0,01% неделей ранее. С начала года инфляция достигла 4,72%, сообщила пресс-служба Росстата.

По данным статистического ведомства, индекс потребительских цен за отчетный период составил 100,05%, с начала месяца – также 100,05%, с начала года – 104,72%.

Плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 1,8%. Сильнее всего снизились цены на капусту – на 4,9%, морковь – на 4,7%, картофель – на 4,6%, свеклу – на 3,2%, лук – на 2,5%, яблоки – на 2,1%. При этом огурцы подорожали на 0,5%, бананы – на 0,4%, помидоры – на 0,1%.

Среди остальных продуктов питания заметнее всего выросли цены на яйца – на 1,8%, гречку – на 1,7%, пшено – на 0,8%, сахар – на 0,6%, соль – на 0,5%. Мясо кур и мороженая рыба подорожали на 0,4%, пшеничный хлеб и макаронные изделия – на 0,3%.

Мука, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания прибавили в цене по 0,2%. Говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, сметана, кефир и сухие молочные смеси для детского питания – по 0,1%.

Подешевели мясные консервы для детского питания и вареные колбасы – на 0,5%, сосиски, сардельки, сыры и печенье – на 0,3%, свинина и творог – на 0,2%, маргарин – на 0,1%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники и гигиенические прокладки – на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,6%, туалетное мыло – на 0,4%, зубные щетки и туалетную бумагу – на 0,3%, стиральные порошки – на 0,2%, спички и сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Электропылесосы за отчетный период подорожали на 0,2%, телевизоры – на 1,5%, смартфоны – на 2,4%. Новые отечественные автомобили прибавили в цене 0,9%, иностранные – 0,3%. Бензин подорожал на 0,6%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась.

Росстат также зафиксировал рост цен на ряд лекарств. Активированный уголь подорожал на 0,8%, нимесулид – на 0,6%, нафазолин – на 0,4%, валидол, пенталгин и левомеколь – на 0,3%, анальгин и ренгалин – на 0,2%. При этом корвалол подешевел на 0,8%.

С 1 по 7 сентября годовая инфляция в стране составила 6,29%, следует из обзора о текущей ценовой ситуации, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"На продовольственные товары продолжилось снижение цен (-0,09%), в том числе ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до -1,81%), на остальные продукты питания динамика цен составила 0,07%. В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,37%, в секторе наблюдаемых услуг снижение цен ускорилось до -0,20%", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что базовые овощи, которые входят в "борщевой набор", подорожали на 20–38% в России за год. Как писали журналисты, на рост цен повлияли сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев. Кроме того, стоимость доставки овощей из регионов увеличилась из-за дефицита топлива.