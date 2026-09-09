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09 сентября, 17:53

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TyC Sports: Ромеро станет капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Ромеро станет капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Фото: AP/Ashley Landis

Защитник мадридского "Атлетико" Кристиан Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины по футболу после завершения карьеры Лионеля Месси в национальной команде. Об этом сообщает TyC Sports.

28-летний Ромеро выступает за сборную Аргентины с 2021 года. В ее составе он стал чемпионом мира в 2022 году, серебряным призером чемпионата мира 2026 года и дважды выиграл Кубок Америки.

За свою карьеру Ромеро успел поиграть за "Бельграно", "Дженоа", "Ювентус" и "Аталанту". Сейчас футболист выступает за "Тоттенхэм", в составе которого в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги Европы.

31 августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист восемь раз становился обладателем "Золотого мяча", выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки в составе национальной команды.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров признался, что на ЧМ-2026 болел за сборную Аргентины из-за Месси. По его словам, аргентинцам "чуть-чуть не хватило" до победы в финале.

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