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09 сентября, 19:35

Экономика

Минсельхоз сообщил о выравнивании цен на куриные яйца в России

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Цены на куриные яйца в России постепенно выравниваются после продолжительного периода снижения. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым с 1 по 7 сентября 2026 года стоимость яиц выросла на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей.

"Текущая динамика стоимости яиц говорит о постепенном выравнивании уровня цен после продолжительного периода их снижения", – отметили в Минсельхозе.

Там подчеркнули, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Цена на полке должна оставаться доступной для граждан, а экономика производства обязана обеспечивать стабильную работу птицеводческих предприятий, сохранение объемов выпуска и дальнейшие инвестиции в развитие, указали в министерстве.

Для обеспечения финансовой устойчивости птицефабрик реализуется набор государственных мер поддержки, среди которых выделяются льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Параллельно Минсельхоз поддерживает постоянный диалог с отраслевыми объединениями, производителями, сетями ритейла и профильными ведомствами, чтобы гарантировать стабильное снабжение внутреннего рынка социально значимыми товарами, включая куриные яйца.

В ведомстве добавили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, с января по июль в сельхозорганизациях произведено свыше 23 миллиардов яиц, что на 2,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

До этого сообщалось, что стоимость так называемого бургерного набора в России выросла в 3,5 раза с 2010 года. За почти 17 лет цены на ингредиенты для приготовления блюда в домашних условиях увеличились на 252,7%. Среднегодовой рост цен на продукты для бургера составил около 8%.

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