"Бургерный набор" в России подорожал в 3,5 раза с 2010 года

Фото: depositphotos/fotovincek

Стоимость так называемого "бургерного набора" с 2010 года в РФ выросла в 3,5 раза. Об этом сообщили "РБК Инвестиции" со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, за почти 17 лет цены на ингредиенты для приготовления бургера в домашних условиях выросли на 252,7%. Среднегодовой рост цен на продукты для блюда составил около 8%. В это же время общая инфляция в России за тот же период достигла 215%, что соответствует 7,2% в год.

По состоянию на июнь 2026 года стоимость самодельного бургера, если суммировать цены на все ингредиенты, составила 145,5 рубля. В расчет брали усредненный набор минимальной продуктовой корзины россиянина.

Рассчитанный показатель отражает только изменение потребительских цен на составляющие набора и не учитывает расходы на труд, маркетинг, торговую наценку и другие коммерческие издержки, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что стоимость красной икры лососевой путины в 2026 году в сетевых магазинах выросла до 20,4 тысячи рублей за килограмм. Самым дорогим видом стала икра нерки – ее стоимость варьируется от 14,8 до 20,4 тысячи рублей за килограмм.

По словам экспертов, на удорожание влияют несколько факторов, а главный из них – более низкий по сравнению с прошлым годом прогноз вылова лососей и, соответственно, производства икры.

