Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 10:05

Культура
Главная / Новости /

Daily Mail: Disney может начать работу над новым фильмом франшизы "Один дома"

Disney может начать работу над новым фильмом франшизы "Один дома"

Фото: кадр из фильма "Один дома"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Hughes Entertainment

Компания Disney рассматривает возможность создания нового фильма франшизы "Один дома" с актером Маколеем Калкиным. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на журналиста Мэттью Беллони.

Выяснилось, что 45-летний Калкин встречался с руководителями Walt Disney Studios в Бербанке, штат Калифорния, чтобы обсудить потенциальные творческие направления для возрождения кинофраншизы.

Беллони отметил, что источники, знакомые с концепцией возможного перезапуска, считают идею "очень хорошей".

Рождественская комедия "Один дома" вышла на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин. В 1992 году появилась вторая часть – "Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке".

Ранее сообщалось, что студия Big Shot Pictures совместно с продюсерской компанией Bagdasarian Productions планируют перезапуск франшизы "Элвин и бурундуки". Новая концепция рассчитана на тех, кто в больших объемах потребляет контент на цифровых платформах, таких как YouTube.

Элвин, Саймон и Теодор появятся в лентах как инфлюенсеры. Компания планирует создавать видеоклипы и подборки с реакциями персонажей на различные культурные события, а также их вариациями исполнения песен.

Читайте также


культуракино

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика