Daily Mail: Disney может начать работу над новым фильмом франшизы "Один дома"

Фото: кадр из фильма "Один дома"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Hughes Entertainment

Компания Disney рассматривает возможность создания нового фильма франшизы "Один дома" с актером Маколеем Калкиным. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на журналиста Мэттью Беллони.

Выяснилось, что 45-летний Калкин встречался с руководителями Walt Disney Studios в Бербанке, штат Калифорния, чтобы обсудить потенциальные творческие направления для возрождения кинофраншизы.

Беллони отметил, что источники, знакомые с концепцией возможного перезапуска, считают идею "очень хорошей".

Рождественская комедия "Один дома" вышла на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин. В 1992 году появилась вторая часть – "Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке".

Ранее сообщалось, что студия Big Shot Pictures совместно с продюсерской компанией Bagdasarian Productions планируют перезапуск франшизы "Элвин и бурундуки". Новая концепция рассчитана на тех, кто в больших объемах потребляет контент на цифровых платформах, таких как YouTube.

Элвин, Саймон и Теодор появятся в лентах как инфлюенсеры. Компания планирует создавать видеоклипы и подборки с реакциями персонажей на различные культурные события, а также их вариациями исполнения песен.