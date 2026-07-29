Два человека погибли и пять пострадали при ночной атаке ВСУ на Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

Пострадавших госпитализировали. Органы власти республики окажут им всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее в Керчи украинский беспилотник атаковал частный жилой дом. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, всех госпитализировали. Позже советник главы Крыма Олег Крючков сообщил еще о двух пострадавших, которые в момент удара находились на одной из улиц города.

Кроме того, в том же городе дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Здание загорелось. Пострадали 10 человек. Трое жильцов, в том числе ребенок, были доставлены в медучреждение.