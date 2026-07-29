Путин назвал Россию ведущей спортивной державой

Фото: kremlin.ru

Россия является одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, рекордов и побед. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который открылся в Астане.

"Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения, и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта", – указал президент РФ.

Путин напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была основана в ноябре 2022 года, а первые "Игры будущего" прошли в РФ в 2024 году. Эти уникальные состязания, по словам российского лидера, воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру.

Он также заявил, что "Игры будущего" с самого начала были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов. Путин выразил уверенность в том, что количество самостоятельных дисциплин и в программе игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность.

Отдельно лидер страны выделил вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения. По словам российского президента, именно благодаря личному участию и заинтересованной позиции Токаева третьи "Игры будущего" проводятся в Астане.

Ранее аналитики выяснили, что почти 80% киберспортивных организаций России сосредоточены в Москве, что закрепляет за городом звание столицы отечественного киберспорта. За последние 7 лет количество таких компаний в городе увеличилось на 60%. В Москве действует более 30 арен, турнирных проектов и клубов.

