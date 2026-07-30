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30 июля, 14:27

Мэр Москвы

Собянин: на ВДНХ будет создан новый флагманский офис "Мои документы"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый флагманский офис центров госуслуг "Мои документы" создадут на ВДНХ. Он также станет районным центром для жителей Останкинского района, сообщил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

Здание, отведенное под офис, реконструируют, рассказал мэр Москвы. Специалистам предстоит обновить кровлю и фасад, заменить инженерные системы, провести внутреннюю отделку и адаптировать помещения для маломобильных граждан.

В новом центре обустроят комфортные зоны ожидания, игровой уголок для детей, зоны дополнительных сервисов и места с компьютерами для самостоятельного получения электронных услуг. Планируется, что офис будет готов к открытию в 2027 году, добавил градоначальник.

Он также напомнил, что первый современный центр "Мои документы" открылся в 2011 году в районе Лефортово. Сейчас в столице работают 139 центров госуслуг, в том числе 8 окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг.

Ранее Собянин поздравил сотрудников столичных центров госуслуг с профессиональным праздником. Он отметил, что специалисты офисов "Мои документы" ежедневно помогают москвичам оформлять государственные услуги и решать различные вопросы.

Глава города поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм, чуткость и искренность. Также он пожелал им удачи и крепкого здоровья.

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

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