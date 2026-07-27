Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичных центров госуслуг с профессиональным праздником. Пост мэр опубликовал в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, что специалисты офисов "Мои документы" ежедневно помогают жителям оформлять государственные услуги и решать различные вопросы. В частности, они выполняют функции администраторов в поликлиниках, центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных отделениях больниц и флагманских центрах экстренной помощи.

Кроме того, сотрудники проводят ознакомительные экскурсии в новых медучреждениях перед их открытием и оформляют первые документы новорожденных прямо в родильных домах. В центрах московского долголетия руководители офисов "Мои документы" читают лекции о популярных госуслугах, а их подчиненные проводят занятия по цифровой грамотности.

Собянин напомнил, что в 2015 году московские центры "Мои документы" первыми в стране запустили Учебный центр для обучения специалистов работе с госуслугами. Сегодня он действует как часть Образовательного центра "Академия искреннего сервиса", который делится инструментами для поддержания высокого уровня обслуживания, методиками развития персонала и подходами к формированию корпоративной культуры.

"Спасибо за профессионализм, чуткость и искренность. Крепкого здоровья и удачи", – добавил в заключении мэр.

Ранее ремонт и возобновительные работы завершились в центре госуслуг Красносельского района. Офис "Мои документы" вновь открыл свои двери для горожан 9 июля после обновления системы противопожарной защиты.

Вместе с тем в Троицке начал работать дополнительный офис "Мои документы". Он расположен в торговом центре на Нововатутинском проспекте. Там ежедневно с 08:00 до 20:00 для посетителей доступны 39 окон приема и зона электронных услуг с 10 компьютерами.