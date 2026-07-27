Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 18:33

Общество

Вологодскую выпускницу оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Вологодской области привлекли к административной ответственности 18-летнюю жительницу региона за использование шпаргалки во время ЕГЭ по обществознанию, сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в июне 2026 года на базе пункта приема экзамена в Вологодском муниципальном округе. Организатор заметил подозрительное поведение выпускницы: она долго отсутствовала в аудитории, затем перебирала страницы паспорта, обмахивалась им и отказывалась показать документ или положить его на стол. В какой-то момент из паспорта выпали заранее заготовленные записи.

На место вызвали членов экзаменационной комиссии, которые составили акт о нарушении. Работа девушки была аннулирована. На судебное заседание вологжанка не явилась, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие. Она полностью признала вину и объяснила, что решила воспользоваться шпаргалкой, поскольку самостоятельное решение заданий показалось ей слишком сложным.

Судья, изучив все доказательства, признал выпускницу виновной в нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров заявил, что за использование шпаргалок на ЕГЭ выпускникам грозит штраф до 5 тысяч рублей по статье "Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса".

Кроме того, на экзаменах запрещены умные часы, телефоны, фотокамеры, видеокамеры, диктофоны, справочные материалы, любые письменные заметки. Нельзя фотографировать или выносить из аудитории черновики и задания.

Читайте также


судыобществорегионы

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика