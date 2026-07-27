Пашинян призвал Путина решить проблему с импортом товаров из Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал президента РФ снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина, передает News.ru.

Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров из Армении на российский рынок противоречат нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он также затронул тему возможного референдума о вступлении Армении в Евросоюз. По словам премьер-министра республики, его проведение станет возможным только после подачи заявки на членство. При этом Пашинян выразил готовность решать все спорные вопросы с помощью открытого диалога.

Путин и Пашинян провели телефонный разговор вечером 27 июля. Они обменялись мнениями по вопросам, связанным с двусторонними экономическими отношениями.

В Россельхознадзоре ранее подчеркивали, что запрет продукции из Армении связан с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Там заявили, что контроль должен проводиться не на границе, а еще на этапе производства.