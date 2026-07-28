РИА Новости: серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Подробности случившегося пока не приводятся. Незадолго до этого взрывы также раздались в Сумах, пригороде Харькова и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучали в Киеве и Киевской области, а также частично в Сумской и Харьковской областях.

Ранее войска РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. По данным Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием и дронами.

В частности, в порту Одессы были поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Они предназначались для обеспечения украинских войск.