Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 28 июля

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Облачная погода с дождем и местами грозой ожидается в Москве во вторник, 28 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов тепла, по области – от 23 до 28 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 12 градусов.

Этот вторник станет самым теплым днем рабочей недели в Москве. Между тем в среду и четверг, 29 и 30 июля, ожидается дождливая погода, Москва окажется в самом центре циклона.

Жара до 31 градуса тепла вернется в Москву в августе. По словам специалистов, в Центральной России установится купол высокого атмосферного давления, который обеспечит жителей региона ясным небом и теплом.