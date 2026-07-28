28 июля, 05:57Политика
МИД заявил, что РФ продолжит пресекать морские перевозки оружия для ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Россия намерена и дальше принимать меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В министерстве также подчеркнули, что вся ответственность за возможные последствия возложена на киевский режим и его западных покровителей.
Ранее Вооруженные силы России нанесли новые удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. В частности, в порту Одессы поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.
Кроме того, экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по автомобильному мосту через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. По данным Минобороны РФ, переправа активно использовалась подразделениями ВСУ.
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