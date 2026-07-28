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28 июля, 05:57

Политика

МИД заявил, что РФ продолжит пресекать морские перевозки оружия для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия намерена и дальше принимать меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве также подчеркнули, что вся ответственность за возможные последствия возложена на киевский режим и его западных покровителей.

Ранее Вооруженные силы России нанесли новые удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. В частности, в порту Одессы поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Кроме того, экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по автомобильному мосту через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. По данным Минобороны РФ, переправа активно использовалась подразделениями ВСУ.

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