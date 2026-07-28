Силы ПВО за ночь сбили 356 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны сбили 356 вражеских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехваты осуществлялись с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля. Все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Немногим ранее Сергей Собянин заявил, что в ночь на 28 июля в направлении столичного региона летело свыше 390 вражеских БПЛА. Большую часть дронов нейтрализовали на дальних подступах.

Однако один из дронов попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Из-за падения еще одного беспилотника произошло возгорание шин на открытой площадке.