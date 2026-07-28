Жительница Пензенской области едва не погибла из-за отказа общаться с родней сожителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Пензенской области полиция задержала 47-летнего жителя Нижнего Ломова, которого подозревают в угрозе убийством сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, мужчина во время ссоры схватил женщину за шею и начал душить, угрожая расправой. Женщине удалось вырваться и позвонить в полицию.

Подозреваемый был задержан и признался в содеянном. По его словам, конфликт произошел после того, как сожительница отказалась разговаривать по телефону с его родственницей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Лопатинском районе Пензенской области 41-летняя женщина плеснула уксус в лицо сожителю после того, как он предъявил претензии ее дочери во время совместного распития алкоголя. Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.