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28 июля, 12:43

Происшествия

В Японии отменили угрозу цунами после землетрясения

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/David Mareuil

Угроза цунами, объявленная после землетрясения на японском острове Кюсю, отменена. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Ранее после основного толчка было объявлено предупреждение о цунами высотой до 1 метра для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро. В настоящее время опасность миновала, сообщили в ведомстве.

Во вторник, 28 июля, в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Очаг сейсмической активности залегал на глубине около 10 километров.

Примерно через час произошел повторный подземный толчок магнитудой 6,1. В результате серии землетрясений возникли пожары, повреждения дорог и мостов, а также перебои с электроснабжением в некоторых районах.

По данным медцентра Яцусиро в городе Хикава, более 50 человек пострадали. Все раненые доставлены в медицинские учреждения.

Метеорологи предупредили о вероятности повторных толчков силой до 7 баллов в течение недели и призвали сохранять бдительность в ближайшие 2–3 дня.

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