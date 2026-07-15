У побережья Камчатки произошла серия из четырех землетрясений

Фото: ТАСС/Елена Верещака

В Тихом океане у побережья Камчатки зафиксировали серию из четырех землетрясений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первые толчки магнитудой 4,5 произошли в 374 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 36,3 километра. Второе землетрясение оказалось самым мощным – магнитуда 6,0, расстояние до краевого центра 210 километров, глубина 64,6 километра.

Через шесть минут приборы зарегистрировали третий толчок магнитудой 5,7 с эпицентром в 206 километрах от города на глубине 72 километра. Завершил серию четвертый подземный удар магнитудой 5,0 на расстоянии 207 километров и глубине 70,1 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в 18 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 5 километров, а интенсивность оценили в 2 балла по шкале Рихтера. Пострадавших нет, обращений от жителей также не поступало.