Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 08:32

Происшествия

У побережья Камчатки произошла серия из четырех землетрясений

Фото: ТАСС/Елена Верещака

В Тихом океане у побережья Камчатки зафиксировали серию из четырех землетрясений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первые толчки магнитудой 4,5 произошли в 374 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 36,3 километра. Второе землетрясение оказалось самым мощным – магнитуда 6,0, расстояние до краевого центра 210 километров, глубина 64,6 километра.

Через шесть минут приборы зарегистрировали третий толчок магнитудой 5,7 с эпицентром в 206 километрах от города на глубине 72 километра. Завершил серию четвертый подземный удар магнитудой 5,0 на расстоянии 207 километров и глубине 70,1 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 произошло в акватории Черного моря в 18 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 5 километров, а интенсивность оценили в 2 балла по шкале Рихтера. Пострадавших нет, обращений от жителей также не поступало.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика