15 июля, 08:10Транспорт
Движение закроют в районе "Лужников" 18 июля из-за концерта
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В субботу, 18 июля, в районе олимпийского комплекса "Лужники" временно ограничат движение транспорта в связи с проведением концерта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
С 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
Основные перекрытия начнутся с 20:00 и продлятся до завершения концерта. Для проезда будут недоступны:
- Проектируемый проезд № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
- улица Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
- улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);
- улица 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
- 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
- улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы);
- Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).
С 00:01 на всех перечисленных участках запретят парковку. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.
Между тем на участке Дмитровского шоссе в сторону области с 16 июля изменится скоростной режим. От улицы Дубнинской до улицы Летчика Осканова максимальная разрешенная скорость снизится с 60 до 50 километров в час. Это сделает дорожное движение более безопасным.
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