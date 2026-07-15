Движение закроют в районе "Лужников" 18 июля из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 18 июля, в районе олимпийского комплекса "Лужники" временно ограничат движение транспорта в связи с проведением концерта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Фото: Дептранс Москвы

Основные перекрытия начнутся с 20:00 и продлятся до завершения концерта. Для проезда будут недоступны:

Проектируемый проезд № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора);

улица Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора);

улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);

улица 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);

3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);

улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы);

Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).

С 00:01 на всех перечисленных участках запретят парковку. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Между тем на участке Дмитровского шоссе в сторону области с 16 июля изменится скоростной режим. От улицы Дубнинской до улицы Летчика Осканова максимальная разрешенная скорость снизится с 60 до 50 километров в час. Это сделает дорожное движение более безопасным.