Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 08:10

Транспорт

Движение закроют в районе "Лужников" 18 июля из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 18 июля, в районе олимпийского комплекса "Лужники" временно ограничат движение транспорта в связи с проведением концерта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Фото: Дептранс Москвы

Основные перекрытия начнутся с 20:00 и продлятся до завершения концерта. Для проезда будут недоступны:

  • Проектируемый проезд № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
  • улица Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
  • улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);
  • улица 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);
  • 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
  • улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы);
  • Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).

С 00:01 на всех перечисленных участках запретят парковку. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Между тем на участке Дмитровского шоссе в сторону области с 16 июля изменится скоростной режим. От улицы Дубнинской до улицы Летчика Осканова максимальная разрешенная скорость снизится с 60 до 50 километров в час. Это сделает дорожное движение более безопасным.

В России не будут менять дорожные знаки с латинскими буквами

Читайте также


транспортдорогиперекрытиягород

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика