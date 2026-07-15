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15 июля, 09:00

Экономика

В Москве 218 объектов исключили из перечня недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В Москве из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, налог на имущество по которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, исключили 218 объектов. Решение принято на заседании президиума правительства столицы, сообщил департамент экономической политики и развития столицы.

Владельцы исключенных объектов будут платить налог на имущество за 2026 год, исходя из среднегодовой стоимости недвижимости.

Вместе с этим в перечень включили один новый объект, который стал соответствовать критериям до 1 января 2026 года. При этом сведения о нем поступили уже после формирования списка.

Столичное правительство регулярно актуализирует перечень с учетом изменений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, а также результатов обследований по определению вида фактического использования, проведенных по запросам собственников.

Переход на расчет налога на имущество торгово-офисной недвижимости по кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, в Москве начался в 2014 году. В 2026-м перечень включает более 42 тысяч объектов, среди которых торговая и офисная недвижимость, а также объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Ранее из данного перечня исключили 305 объектов в столице. Соответствующее решение также было принято на заседании президиума правительства Москвы. Уточнялось, что перечень утверждается столичными властями ежегодно.

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