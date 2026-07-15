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15 июля, 08:31

Политика

Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Морские стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, заявил в беседе с РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, все угрозы от вероятных противников учитываются в планах развития военно-морских сил страны, включая стратегию развития флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения до 2050 года.

Патрушев отметил, что российский военно-морской флот РФ защищает национальные интересы государства не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана.

Ранее председатель Морской коллегии заявлял, что важнейшей задачей является сохранение и обновление атомного подводного флота России как основы морского ядерного сдерживания. РФ без сильного военного и торгового флота не сможет быть великой державой и не выживет в глобальной геополитической конкуренции, уверял он.

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