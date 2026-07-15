Пушилин заявил, что Киев на десятилетия лишил Украину возможности быть самодостаточной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что постоянное продление Киевом военного положения и мобилизации лишило Украину способности к самостоятельному существованию на десятилетия вперед. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, действия украинских властей обрекли страну на тотальную внешнюю зависимость, лишив ее возможности самостоятельно наполнять бюджет и быть самодостаточной.

Поводом для заявления стало очередное решение Верховной рады, которая во вторник, 14 июля, проголосовала за продление военного положения уже в 20-й раз.

Соответствующие законопроекты, ранее внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагают сохранение этого режима и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, начиная со 2 августа.