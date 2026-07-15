В столице подвели итоги конкурса "Москва. Традиции. Люди"

Фото: пресс-служба Мостуризма

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги серии голосований, посвященных рассказам о героях страны, выдающихся жителях и архитектуре районов столицы. Историями горожане поделились в рамках конкурса "Москва. Традиции. Люди", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Жюри выбрало финалистов в каждом из 12 округов, а победителей определили москвичи. Всего было собрано больше 1,6 миллиона мнений", – отметила Сергунина.

В Юго-Западном административном округе лауреатом стала Любовь Диордица. Она рассказала о своем отце, принимавшем участие в создании титанового памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Лучшей в Северном административном округе признали историю Ники Ладыгиной о поселке художников в районе Сокол и его известных жителях.

Самый популярный очерк о Зеленограде написала многодетная мать Оксана Цыбульская. Она знакомит читателей с достопримечательностями своего округа, среди которых дом-флейта – образец советского модернизма длиной 516 метров.

Другие лауреаты посвятили рассказы, например, Саввинскому подворью, парку усадьбы Троицкое, телецентру "Останкино". Все истории победителей будут опубликованы в интернет-издании "Russpass-журнал".

"Активный гражданин" работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, всего прошло больше семи тысяч голосований. Ежемесячно реализуют 30–40 решений горожан.

Ранее в "Активном гражданине" стартовало голосование, в ходе которого жители столицы выберут имя поездам серии ЭП2Д и ЭП2ДМ. Среди вариантов – Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. Также горожане могут предложить собственные наименования. Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в голосовании.