"Активные граждане" оценят окружные площадки "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

В "Активном гражданине" запустили серию опросов, посвященных мероприятиям проекта "Лето в Москве" на площадках программы "Мой район". Жителям столицы предлагается оценить 20 пространств в разных округах города – их оформление и событийную афишу, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Для посетителей окружных площадок регулярно проводят концерты, спектакли, спортивные соревнования и творческие занятия. Приглашаем вас поделиться своими впечатлениями – это поможет сделать сезонные проекты еще интереснее", – сказала она.

Голосование по каждой площадке включает 8 вопросов, например о разнообразии мероприятий и их тематике. Для участия нужно отсканировать куар-код на плакатах, размещенных на самих локациях.

Одна из представленных площадок находится в парковой зоне у Беловежского пруда в Западном административном округе. Здесь проходят культурно-просветительские лекции, мастер-классы по рисованию, вокалу и рукоделию.

В парке 850-летия Москвы в Юго-Восточном административном округе все желающие могут присоединиться к фитнес-зарядкам, а в парке "Сосенки" в Южном административном округе – к играм в баскетбол, аэрохоккей, шахматы, шашки.

Другие площадки расположены в парках имени Святослава Федорова, Дружбы, "Южное Бутово", "Печатники", 70-летия Победы, "Усадьба Трубецких", "Каскад Кировоградских прудов", Липовом и Перовском, парках на Зеленом проспекте и Северодвинской улице, на территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, в парковой зоне на Лукинской улице, возле Дома культуры "Московский", Московского государственного академического театра танца "Гжель", культурного центра "Строгино" и на площади Юности.

После прохождения опроса в "Активном гражданине" пользователю начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно направить на благотворительность, обменять на товары и услуги партнеров.

Программа мэра Москвы "Мой район" предполагает системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

Проект "Лето в Москве" – ключевое событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее москвичей пригласили на мастер-классы и лекции от предпринимателей в рамках проекта "Лето в Москве". 25 июня в 17:00 на флагманской площадке "Мой район" на улице Маршала Катукова Дворец спорта "Янтарь" приглашает всех желающих на мастер-класс по хоккею, а окружная площадка "Мой район" возле Московского государственного академического театра танца "Гжель" в этот же день приглашает на мастер-класс от врачей-кардиологов.