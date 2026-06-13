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13 июня, 09:31

Город

Фотовыставка ко Дню молодежи открылась в парке "Ходынское поле" в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фотовыставка ко Дню молодежи открылась на центральной аллее парка "Ходынское поле" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Увидеть фотографии можно до 30 июня. На них изображены молодые люди во время занятий спортом и участия в столичных мероприятиях.

На стенде "Общение", например, запечатлен амбассадор проекта "Молодежь Москвы". Также там представлены фото участников лагерей "Молодежи Москвы", которые организовывают в городе интересные мероприятия.

Стенд "Креатив" показывает участниц "Школы оригинального жанра" во время концерта, а "Творчество" – танцующих на фестивале молодых людей.

Одной из героинь выставки стала амбассадор "Молодежи Москвы" студентка Анастасия Евдокимова. Она помогает организовывать городские мероприятия и становится автором некоторых столичных проектов.

Например, девушка организовала патриотическую акцию "Вальс Победы", в которой приняли участие свыше 400 студентов колледжей. Кроме того, она участвовала в организации форума-выставки "Город. Карьера. Бизнес", где молодым людям помогали с поиском работы.

Также в городских проектах принимает участие студент Дмитрий Чулин. Он работал с участниками лагеря "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

Ранее в рамках "Лета в Москве" заработал новый информационно-просветительский проект "Лето с "Мосбилетом". Он стал путеводителем по самым интересным мероприятиям города. В сервисе есть подборка актуальных событий: спектакли, выставки, экскурсии, летние фестивали, спортивные события и посещение бассейнов.

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Сюжет: Лето в Москве
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