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10 июня, 14:06

Город

В Москве открылся новый городской проект "Лето с "Мосбилетом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в рамках проекта "Лето в Москве" открылся новый информационно-просветительский проект "Лето с "Мосбилетом". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Он станет гидом по самым интересным мероприятиям столицы на площадках департамента культуры Москвы. Проект объединит культуру, спорт и отдых, предлагая разнообразный и доступный досуг для семей с детьми, молодежи, ценителей искусства и поклонников активного отдыха.

Его особенность – промокоды для пользователей "Мосбилета", позволяющие покупать билеты со скидкой. В сервисе доступна подборка актуальных мероприятий: спектакли в театрах, выставки в музеях, экскурсии в галереях, летние фестивали, спортивные события и посещение бассейнов. Список мероприятий со скидкой будет регулярно обновляться.

Промокодами можно воспользоваться при покупке билетов у первых участников проекта: Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, Московского академического театра сатиры, театра "Школа драматического искусства" и Московского драматического театра "Бенефис". А также в кинопарке "Москино" – в том числе на фестивали "Традиция" и "Солома".

Кроме того, с промокодом можно приобрести со скидкой билеты в бассейны, расположенные в парках "Ходынское поле", "Сокольники", 50-летия Октября, в музее-заповеднике "Царицыно", ландшафтном парке "Митино", парке Горького на Пионерском пруду, Измайловском парке, парке "Серебряный бор" на пляжах № 2 и № 3, а также в природно-историческом парке "Москворецкий" и Лианозовском парке.

Ранее сообщалось, что партнером проекта "Лето в Москве" в этом сезоне стала ИТ-компания "Яндекс". Ее сервисы интегрируются в арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади. Это позволит привлечь больше посетителей на площадку проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве".

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