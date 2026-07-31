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31 июля, 05:21

Политика

В МИД РФ заявили, что новый главком ВСУ стал компромиссом между Зеленским и Западом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ стало компромиссом между президентом Украины Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, Зеленский хотел сохранить на посту Александра Сырского, однако под давлением политических и международных кругов ему пришлось уступить. При этом украинский лидер рассчитывает сохранить контроль над новым главкомом.

"Он надеется, что он сможет блокировать его влияние и сохранить его в канве своего коридора и своего управления. Поэтому сейчас продолжается эта борьба", – цитирует Мирошника ТАСС.

Тем не менее западные круги не удовлетворены полумерой в виде назначения Драпатого, считает Мирошник. Они стремятся вернуть в кресло министра обороны своего ставленника Михаила Федорова, чтобы получить доступ к управлению финансовыми потоками, направляемыми на Украину.

В июле Зеленский отправил в отставку Сырского и назначил на пост главкома ВСУ Драпатого, который с лета прошлого года был командующим объединенными силами ВСУ. До этого он занимал должность замначальника Генштаба по подготовке военных.

После своего назначения на новый пост Драпатый разместил в соцсетях нацистский лозунг. Он также поблагодарил президента Украины за доверие и пообещал ответственно выполнять свои обязанности.

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