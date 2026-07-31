El País: Испания задействует военных из-за миграционного кризиса в Сеуте

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Власти Испании задействовали вооруженные силы в городе Сеута на фоне массового прибытия нелегальных мигрантов. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию газеты El País.

"Вооруженные силы усилят Гражданскую гвардию при осуществлении ею своих полномочий и выполнении любых других обязанностей, которые могут потребоваться для поддержания безопасности в городе Сеута", – говорится в материале СМИ.

За последнюю неделю в испанский анклав из Северной Африки прибыли около 2 тысяч нелегальных мигрантов. Местные власти заявляют, что регион не справляется с таким потоком. Власти Марокко заявили, что за организацией нелегальной миграции стоят преступные группировки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет". По словам Трампа, она становится третьим миром, принимая на свою территорию преступников из подобных государств.

