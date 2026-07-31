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31 июля, 10:48

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Психолог Сулим: излишняя вера в Гарри Поттера способна навредить психике ребенка

Психолог предупредила об опасности "синдрома Гарри Поттера" для ребенка

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Чрезмерное увлечение ребенка вселенной Гарри Поттера и вера в волшебного персонажа могут навредить психике. Об этом в беседе с "Абзацем" заявила психолог Софья Сулим.

По ее словам, особенно это касается несовершеннолетних, которые растут в проблемных семьях и часто предоставлены сами себе. У таких детей при столкновении с трудностями формируется магическое мышление. Оно способно со временем вытеснить реальность: ребенок начинает надеяться, что проблемы решатся сами собой, без его участия.

Она добавила, что в психологии существует официальный термин для состояния, при котором человек верит в волшебство больше, чем в реальность. Внутренне такие дети не осознают своей ответственности за жизнь и на бессознательном уровне ждут "волшебной палочки".

Лучший способ уберечь ребенка от "синдрома Гарри Поттера" – доверительные беседы. Психолог рекомендовала объяснять, что история о волшебнике – это фэнтези, а многие вещи зависят от конкретных поступков.

"Ключевой посыл для ребенка при этом должен быть не на обсуждении Гарри Поттера, а на том, что все в наших руках. Все, что от нас зависит, мы делаем и создаем", – подчеркнула Сулим.

Ранее политолог Вадим Попов предложил ограничить просмотр "Маши и Медведя" в России. По его мнению, мультсериал про девочку, которая живет одна и воспитывается медведем, противоречит российским традиционным ценностям. Подобный пример может сформировать у юных зрителей неправильное понимание семейных отношений.

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