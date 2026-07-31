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31 июля, 11:00

Город

Коммерческое помещение в Покровском-Стрешневе выставлено на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Крупное коммерческое помещение площадью 455,9 квадратного метра в районе Покровское-Стрешнево выставлено на открытый аукцион. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Помещение находится по адресу улица Свободы, дом 2, в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Тушинская". Оно расположено на цокольном этаже и имеет отдельный вход. Продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

Как отметил Пуртов, такие объекты подходят для размещения медицинских и спортивных учреждений, выставочных и арт-пространств, офисов. Большую площадь можно зонировать под несколько проектов или сдавать в аренду.

Заявки на участие в открытом электронном аукционе принимаются до 12 августа. Побороться за лот могут как юридические, так и физические лица. Сам аукцион состоится 21 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вся информация о лотах, включая фотографии, документацию и условия продажи, публикуется в разделе "Торги Москвы" на городском инвестиционном портале.

Ранее в районе Филевский Парк на городские торги выставили 4 нежилых помещения площадью от 88,8 до 244 квадратных метров. Объекты находятся в новом доме по адресу Береговой проезд, дом 1а. Все они расположены на первых этажах.

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