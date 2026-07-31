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31 июля, 12:00

Шоу-бизнес

Выступление МакSим в Калининграде перенесли на 28 сентября

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Сергей Петров

Концерт певицы МакSим в Калининграде, который планировался 2 августа, перенесли на 28 сентября. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

"Выступление в Калининграде переносится на 28 сентября по независящим от меня и моей команды причинам", – написал певица.

По ее словам, все купленные билеты останутся действительными.

24 июля стало известно, что МакSим попала в больницу. Она рассказала, что на фоне стресса после смерти отца ее здоровье ухудшилось. Из-за госпитализации пришлось отменить концерт в Павлодаре, который должен был пройти 25 июля.

Спустя несколько дней, 29 июля, МакSим выписали из больницы. Она остается под наблюдением докторов и восстанавливает организм.

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