В Башкирии два полувагона с щебнем сошли с рельсов железной дороги

Фото: MAX/"Уральская транспортная прокуратура"

В Башкирии два полувагона, груженные щебнем, сошли с рельсов Южно‑Уральской железной дороги. Об этом сообщила пресс‑служба региональной транспортной прокуратуры в MAX.

Инцидент произошел 23 сентября около 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). Вагоны сошли с путей, принадлежащих ООО "Сангалыкский диоритовый карьер". Они примыкают к железнодорожной станции Шартынка.

По данным ведомства, это произошло при проведении маневровых работ. В результате никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции Никель в Челябинской области. Инцидент произошел вечером 5 августа. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной схода вагонов могло стать ненадлежащее техническое состояние железнодорожного пути или подвижного состава.

По факту случившегося организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").