Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 18:04

Происшествия

В Башкирии два полувагона с щебнем сошли с рельсов железной дороги

Фото: MAX/"Уральская транспортная прокуратура"

В Башкирии два полувагона, груженные щебнем, сошли с рельсов Южно‑Уральской железной дороги. Об этом сообщила пресс‑служба региональной транспортной прокуратуры в MAX.

Инцидент произошел 23 сентября около 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). Вагоны сошли с путей, принадлежащих ООО "Сангалыкский диоритовый карьер". Они примыкают к железнодорожной станции Шартынка.

По данным ведомства, это произошло при проведении маневровых работ. В результате никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции Никель в Челябинской области. Инцидент произошел вечером 5 августа. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной схода вагонов могло стать ненадлежащее техническое состояние железнодорожного пути или подвижного состава.

По факту случившегося организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Читайте также


происшествиярегионы

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика