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24 сентября, 21:20

Шоу-бизнес

Суд официально расторг брак Бари Алибасова – младшего и его 10-й жены

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Суд официально расторг брак Бари Алибасова – младшего и его 10-й супруги Арины, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Согласно решению инстанции, годовалая дочь пары Эмма останется жить с матерью. Алибасова – младшего обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере 21,9 тысячи рублей. Сам он на заседание не явился.

Ранее Арина заявляла, что супруг избил ее и увез ребенка из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца, куда она не могла попасть. В начале марта Алибасов – младший не пустил жену на день рождения дочери и вытолкнул ее в подъезд при попытке поздравить девочку.

27 июля в отношении Алибасова – младшего составили административный протокол за избиение Арины. По данным следствия, в конце января 2026 года предприниматель в ходе конфликта толкал ее об стены, бил по лицу и заламывал руки. Экспертиза подтвердила, что после произошедшего у Арины остались ссадины и синяки.

После судебного заседания она рассказала, что в последнее время бывший муж давал ей больше возможностей видеться с дочерью, чем раньше. Комментируя размер алиментов, она отметила, что не переживает по этому поводу – у нее есть источники заработка.

Также она высказалась по поводу сообщений в СМИ о ее примирении с экс-супругом. Арина отметила, что с ней лично "никто не мирился".

Правозащитник Иван Мельников, в свою очередь, подчеркнул в беседе с журналистами, что Арина не будет препятствовать общению дочери с отцом.

"У ребенка должно быть двое родителей", – сказал он.

Также Мельников добавил, что мать очень переживает за дочку, любит ее и ждет. Он выразил надежду, что Алибасов – младший не будет препятствовать передаче ребенка матери, подчеркнув, что этого требует решение суда.

Ранее Алибасов – младший сообщил, что его теперь уже бывшая супруга начала употреблять наркотики. По его словам, это сильно изменило поведение женщины. Шоумен также высказывал предположение, что она могла принимать транквилизаторы в период грудного вскармливания их общей дочери.

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