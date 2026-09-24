Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 19:52

Шоу-бизнес

Адвокат Джигана назвал клеветой сообщения о "наркорайдере"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Информация о том, что в райдере рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко) якобы содержались требования предоставить запрещенные вещества, не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.

Соответствующие данные опубликовал телеграм-канал Mash: райдер музыканта якобы предполагал предоставление запрещенных веществ в гримерку. Утверждалось, что Джиган запрашивал их с 2019 года и мог не выходить на сцену, если эти условия не соблюдались.

"Подобные утверждения – не что иное, как заказная клевета. Никакого наркорайдера не существовало и не могло существовать", – подчеркнул Жорин.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале июля Джиган стрелял в сотрудников на территории своего дома, а также удерживал их в заложниках около 10 часов. В доме в это время находились дети музыканта. Один из охранников получил ранения, но пострадавшие не стали подавать заявление в полицию.

По словам охранника, в тот день музыкант решил, что рабочий изнасиловал ребенка, но подтверждений этому не нашлось. Артист запер мужчину в коридоре, обвинял в педофилии и угрожал, а затем началась стрельба.

В результате рэпера отправили на лечение в Израиль. Он подтвердил эти сведения, однако опроверг сообщения о стрельбе. Как он выразился, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

Правоохранители начали проверку. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой Джигану может грозить до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, экс-супруга рэпера Оксана Самойлова подала иск в Савеловский суд Москвы с требованием ограничить Джигана в родительских правах. Музыкант выразил надежду, что попытка ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

Читайте также


шоу-бизнес

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика