Адвокат Джигана назвал клеветой сообщения о "наркорайдере"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Информация о том, что в райдере рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко) якобы содержались требования предоставить запрещенные вещества, не соответствует действительности, заявил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.

Соответствующие данные опубликовал телеграм-канал Mash: райдер музыканта якобы предполагал предоставление запрещенных веществ в гримерку. Утверждалось, что Джиган запрашивал их с 2019 года и мог не выходить на сцену, если эти условия не соблюдались.

"Подобные утверждения – не что иное, как заказная клевета. Никакого наркорайдера не существовало и не могло существовать", – подчеркнул Жорин.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале июля Джиган стрелял в сотрудников на территории своего дома, а также удерживал их в заложниках около 10 часов. В доме в это время находились дети музыканта. Один из охранников получил ранения, но пострадавшие не стали подавать заявление в полицию.

По словам охранника, в тот день музыкант решил, что рабочий изнасиловал ребенка, но подтверждений этому не нашлось. Артист запер мужчину в коридоре, обвинял в педофилии и угрожал, а затем началась стрельба.

В результате рэпера отправили на лечение в Израиль. Он подтвердил эти сведения, однако опроверг сообщения о стрельбе. Как он выразился, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

Правоохранители начали проверку. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой Джигану может грозить до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, экс-супруга рэпера Оксана Самойлова подала иск в Савеловский суд Москвы с требованием ограничить Джигана в родительских правах. Музыкант выразил надежду, что попытка ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

