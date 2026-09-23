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23 сентября, 16:41

Шоу-бизнес

Охранник рэпера Джигана подтвердил, что получил два ранения от пуль

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Охранник дома рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) Шорух в беседе с телеграм-каналом "Красная барыня" подтвердил, что получил два ранения от пуль, выпущенных артистом.

Мужчина, являющийся гражданином Таджикистана, несколько лет жил вместе с семьей музыканта и помогал по дому.

По словам Шоруха, рэпер начал вести себя странно после возвращения из Израиля – ему мерещился заговор. Певцу казалось, что его преследуют, поэтому он попросил охранника обойти дом и проверить участок и кусты на предмет угроз.

Во время обхода рэперу показалось, что рабочий изнасиловал ребенка. Как отметил Шорух, такое заключение Джиган сделал без каких-либо доказательств. Артист запер мужчину в коридоре, обвинил в педофилии и заявил, что расправится с ним. После этого началась стрельба.

Шорух уточнил, что с ним все в порядке. Он не стал подавать заявление в полицию и уехал из России на родину.

Информация об инциденте с рэпером ранее появилась в СМИ. Джиган в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пневматической винтовки в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском. Кроме того, артист около 10 часов не выпускал персонал из дома. Все это время его дети были там, прятались и звонили матери – экс-супруге рэпера Оксане Самойловой.

Сейчас рэпер проходит в элитном рехабе в Израиле базовый курс от зависимости примерно за 2 миллиона рублей. Сам Джиган назвал сообщения о стрельбе и возможном лишении родительских прав ложью. По его словам, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

Правоохранители уже начали проверку по факту случившегося. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Рэпер Джиган удерживал персонал своего дома в Подмосковье и угрожал оружием

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