Депутат Останина заявила о планах обратиться в органы опеки из-за инцидента с Джиганом

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина намерена запросить у органов опеки информацию о реакции на инцидент со стрельбой рэпера Джигана. Об этом она рассказала в беседе с изданием "Подъем".

Парламентарий назвала произошедшее "дичью" и подчеркнула, что, хотя вмешиваться в дела кровной семьи депутаты права не имеют, защитить детей они обязаны.

"Я сейчас дам в комитете поручение, и мы запросим у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка, как они на это отреагировали", – сказала Останина.

Она также обратила внимание на то, что сам Джиган сейчас находится в Израиле, и поинтересовалась, находится ли с детьми мать – экс-супруга рэпера Оксана Самойлова, которая ранее отсутствовала.

По словам Останиной, если мать с детьми и к ней нет вопросов, то это одна ситуация, а если она уделяет детям недостаточно внимания, то необходимо подключаться органам опеки. Прежде чем делать выводы, комитет запросит и изучит информацию.

Информация об инциденте ранее появилась в СМИ. По утверждению журналистов, нетрезвый Джиган устроил стрельбу из пневматической винтовки в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском. В результате один охранник получил ранения руки и ноги, а сам артист около 10 часов не выпускал персонал из дома. Все это время дети прятались и звонили Самойловой.

Сейчас рэпер проходит в элитном рехабе в Израиле базовый курс от зависимости примерно за 2 миллиона рублей. При необходимости лечение продлят.

При этом сам Джиган назвал ложью сообщения о стрельбе и возможном лишении родительских прав. По его словам, распространившееся в Сети видео не имеет отношения к реальным событиям, так как это были съемки для нового трека. Однако рэпер подтвердил, что проходит лечение.